دوجلاس كوستا يُعزز إشاعات "مانشستر يونايتد" ثم يتراجع!

جناح يوفنتوس يُثير الجدل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس الجدل حول إشاعات انتقاله لمانشستر يونايتد، قبل أن يتراجع.

وقام اللاعب البرازيلي بوضع علامة إعجاب على تويتة تتناول تقريرًا حول ارتباطه بالانتقال لمانشستر يونايتد ورفض يوفنتوس لعرض من النادي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير قيمته 60 مليون يورو.

وقد انتبه العديد من جماهير اليوفنتوس للأمر مما دعا اللاعب لإزالة علامة الإعجاب عن التويتة بعد عدة ساعات.

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يُذكر أن الكثير من الجدل أحاط بلاعب بايرن ميونيخ السابق مؤخرًا، سواء لإشاعات انتقاله لليونايتد أو تشيلسي، أو لتعرضه لحادث سيارة في تورينو، أو لظهوره الأخير في حفل عيد ميلاد نيمار.

ويبتعد كوستا عن اللعب حاليًا نتيجة الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ومن المتوقع ألا يلحق بمواجهة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.