بوفون يرفض منح الأفضلية لباريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد في مواجهة الأبطال

الحظوظ متساوية حسب حارس المرمى الإيطالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض جانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان منح الأفضلية لفريقه خلال مواجهة دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن اللقاء متوازن بين الفريقين.

ويمر اليونايتد بفترة رائعة على صعيد الأداء والنتائج بعد تولي أولي جونار سولشار تدريب الفريق خلفًا لجوزيه مورينيو، إذ حقق 10 انتصارات من 11 مباراة دون أن يخسر أي لقاء، فيما يمر الفريق الفرنسي بفترة صعبة بعد إصابة نيمار، إذ خسر أمام ليون مؤخرًا في الليج وان قبل أن يفوز بهدف دون رد على بوردو.

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وتحدث بوفون قائلًا عن اللقاء "أعتقد أن علينا أن نُحسن من عقليتنا وسلوكنا وروح التضحية. أمامنا مباراة مهمة يوم الثلاثاء، وعلينا تقديم لقاء كبير. المباراة ضد اليونايتد تحتاج منا أن نكون أكثر قوة وشراسة وأن ندخلها بسلوك مختلف. لا أحد مفضل للفوز، أعتقد أنها مواجهة 50-50".

يُذكر أن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن مباراتي اليونايتد في ثمن نهائي دوري الأبطال بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ستراستبورج في كأس فرنسا، فيما تحوم الشكوك بقوة حول إمكانية لعب إيدنسون كافاني للمباراة عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.