فيديو | "هل دهس قدمه؟".. نشر محادثة الحكم مع غرفة الفيديو لإلغاء هدف ليفاندوفسكي!

ماذا جرى في غرفة الفيديو؟

عاد برشلونة بالنقاط الثلاث من زيارته إلى ملعب فاييكاس، بعدما حول تأخره بهدف أمام رايو فاييكانو، إلى فوز بثنائية بيدري وداني أولمو.

وألغى حكم المباراة سيزار سوتو جرادو هدفًا لنجم البارسا روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 73، بينما كانت النتيجة 1-1، بعد استدعائه من قبل حكم الفيديو المساعد، خورخي فيجيروا فاسكيز.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم المحادثة بين الحكم ومساعده، إذ قال فاسكيز: "أوصي بأن تأتي إلى الشاشة لأن هناك خطأ في بداية اللعبة، يمكنك تقييم ما إذا كان (دهس القدم) مهمًا بما فيه الكفاية".

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ورد جرادو أثناء مشاهدة اللعبة: "كبّر اللقطة لنرى الأقدام، أريد أن أرى هل دهس قدمه (جويل كوندي ومدافع فاييكانو)، أحب تلك الشاشة أكثر، يخطو على طرف قدمه، سأحتسب خطأ، توقف عند هذا الحد! هناك دهس".

مرت 9 دقائق فقط بعد إلغاء هدف ليفاندوفسكي، بسبب دهس كوندي قدم مدافع فاييكانو، قبل أن يسجل داني أولمو هدفه الأول بقميص برشلونة، ليقود الفريق لصدارة ترتيب الليجا منفردًا بالعلامة الكاملة.