"دهس القطط بالسيارة أكبر متعة".. فسخ عقد "مصاص الدماء" في الدروي الروماني!

"سقطت في لعبتهم"

قرر نادي يونيريا أونجيني، الناشط في دوري الدرجة الثانية الروماني، فسخ تعاقده مع حارس المرمى دراجو بالاورو، الذي ضمه الأسبوع الماضي من نادي CSM Alexandria.

وكان بالاورو قد تصدر عناوين الأخبار في رومانيا خلال الأيام الماضية، بعد أن قال عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن "شغفه الكبير هو قتل القطط".

وتورط حارس المرمى الشغوف بصيد الحيوانات والأسماك في مشادة كلامية على فيسبوك، وصلت إلى حد الوقاحة والسخرية مع عدد من محبي الحيوانات، بعد أن كتب على صفحته: "الصيد لا يزال كما هو (ممتعًا)، لكن أكبر متعة لدي هي دهس القطط بالسيارة"، قبل أن يتهكم على سيدة متقاعدة محبة للقطط، بعبارة: "لدي الشجاعة مع الغزلان والمتقاعدين. كيف حالك مع انقطاع الطمث؟".

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وأعلن النادي في بيان رسمي، إنه بعد تحليل الجوانب التي أدت إلى الضرر المعنوي وصورة النادي نتيجة للسلوك غير اللائق من اللاعب تقرر استبعاده من الفريق وفسخ عقده، رغم تواجده في المعسكر التدريبي بسلوفاكيا.

من جهته، قال دراجو إنه تعرض للإساءة من قبل بعض الأشخاص هو وعائلته، مشيرًا إلى أنه "لسوء الحظ دخلت في لعبتهم، لا أعتقد أن أي عاقل قد يعتقد إن شخصًا ما يمشي في الشوارع ليدهس القطط بسيارته، لدي 4 كلاب وأنا أحب الحيوانات أكثر من الكثيرين الذين يريدونني سيئًا".