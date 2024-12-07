دماء تتساقط.. إصابة دامية تعطل فيتور روكي عن مباغتة شباك برشلونة

ماذا حدث؟

تعرض فيتور روكي لاعب ريال بيتيس للإصابة خلال مواجهة فريقه السابق برشلونة، مساء اليوم السبت على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

ويلعب روكي مع بيتيس على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه سجل 5 أهداف في 18 مباراة بمختلف المسابقات.

وأقدم روكي على لفتة طيبة قبل انطلاق المباراة، إذ توجه إلى مقاعد بدلاء برشلونة، وصافح جميع المتواجدين من الطاقم الفني واللاعبين.

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لكن بعد دقائق من انطلاق المباراة، التحم روكي في كرة مشتركة مع أحد لاعبي برشلونة، ليتلقى إصابة ويتساقط الدم من أنفه، ليخرج لتلقي العلاج ويعود إلى أرض الملعب سريعًا لمحاولة مساعدة فريقه.

ويحاول روكي إثبات قدراته هذا الموسم، حتى يضمن مكانًا في تشكيل برشلونة بالموسم المقبل، بعدما عانى خلال 6 أشهر في الموسم الماضي، قبل أن يرحل للإعارة مطلع الموسم الجاري.