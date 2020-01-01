دق ناقوس خطر جديد في الاتحاد

العميد دخل معسكر أبها خلال الفترة الماضية، لكن هناك أزمة قد تنفجر إذا لم تتدخل الإدارة

تقف أزمة جديدة على أبواب نادي الاتحاد السعودي، منتظر أن تتفجر خلال الفترة المقبلة، حال لم تجد حل سريع من مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

العميد عاد لاعبوه خلال الفترة الماضية، لأداء تدريباتهم في مقر النادي، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

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إدارة الحائلي تعاني من أزمات عدة حاوطتها منذ بداية الموسم من الناحية المادية، تسببت في فسخ عدد من اللاعبين لعقودهم من طرف واحد كمروان داكوستا وفيتشو، لكن هناك لاعب آخر على أعتاب الدخول في هذه الأزمة.

وفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى النمور، في انتظار أن يتسلم 8 ملايين ريال قيمة مستحقات مالية متأخرة له من عقده منذ أشهر عدة.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت هذه المستحقات ستتسبب في أزمة بين جروهي وإدارة النادي، حال التأخر أكثر من ذلك في السداد.

الحارس البرازيلي كان قد انضم مؤخرًا لمعسكر النمور في أبها، بعدما اكتمل شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان جروهي قد وقع على عقود ارتدائه قميص الفريق الجداوي في يناير 2019، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2022-2023.