دفعة هائلة لبرشلونة قبل موقعة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن الإسبانى تشافى هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة غرناطة اليوم الأحد ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة عودة الحارس الألماني أندريه تير شتيجن بعد غياب لفترة كبيرة للإصابة، بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما.

وجاءت قائمة برشلونة ضد غرناطة، كالآتي:

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"تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - كريستينسن - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - جول كوندي - لامين يامال - كاسادو - كوشين - كوبارسي - باو فيكتور - مارك جويو - فورت".

ويسعى الفريق الكتالوني للفوز وإضافة 3 نقاط جديدة لرصيده، من خلال تضييق الخناق على المتصدرين ريال مدريد وجيرونا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة، بينما يدخل غرناطة اللقاء وهو في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.