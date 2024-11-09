دفعة هائلة للنادي الكتالوني.. كوبي براينت على قميص برشلونة الموسم المقبل

هل تنتهي الأزمة المالية؟

تلقت جماهير برشلونة نبأ سعيدًا من شأنه التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة.

وذكر الصحفي ريشاد رحمان أن برشلونة سيتعاون مع علامة تجارية لأسطورة كرة السلة كوبي براينت في الموسم المقبل، حيث سيظهر شعار الراحل كوبي براينت على القميص الثاني لنادي برشلونة لموسم 2025-2026".

وأضاف: "الشعار لن يقتصر على القميص الثاني فقط، بل ستكون هناك مجموعة خاصة تحمل اسم KB من ملابس التدريب والسراويل الرياضية والسترات الرياضية، والقبعات وغيرها من الملابس التي يمكن ارتداؤها في الملعب والشارع".

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وتعد الخطوة بمثابة علامة فارقة في تاريخ النادي، وستطور هذه الصفقة مكانة برشلونة في صناعة الرياضة ونمو الأعمال".

وفي 2020، لقي أسطورة لوس أنجلوس ليكرز مصرعه في حادث تحطم مروحية في كاليفورنيا عن عمر 41 عامًا.