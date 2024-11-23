دفعة هائلة لريال مدريد.. النجم المصاب يعود رسميًا أمام ليجانيس

من عاد؟

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليجانيس غدًا الأحد على ملعب بوتاركي، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

واستعاد النادي الملكي أحد أهم لاعبيه المصابين، وهو الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يغيب عن الملاعب منذ 22 أكتوبر الماضي.

ويستمر غياب نجوم ريال مدريد "دافيد ألابا وداني كارباخال ولوكاس فاسكيز وإيدر ميليتاو ورودريجو وأوريلين تشواميني" ليتبقى أمام أنشيلوتي 16 لاعبًا فقط من الفريق الأول.

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وجاءت قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس كما يلي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستري.

الدفاع: فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي- راؤول أسينسيو- دييجو أجوادو.

الوسط: جود بيلينجهام- إدواردو كامافينجا- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أردا جولر- داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- إندريك فيليبي- براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر (خاض مباراة أكثر)، بينما يأتي ليجانيس في المرتبة الـ15 برصيد 14 نقطة.