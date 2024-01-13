بصمة ببطولة؟ تشافي يتلقى النبأ السار قبل الكلاسيكو!

البارسا يحلم بسيناريو العام الماضي

تلقى برشلونة نبأ سعيدًا قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو مساء غد الأحد، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي كأس السوبر الإسباني.

ويحلم برشلونة بحصد أول ألقابه هذا الموسم، بينما يعاني من تراجع النتائج في الدوري، علمًا بأنه حصد السوبر الموسم الماضي على حساب ريال مدريد أيضًا (3-1) في السعودية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "فيتور روكي تغلب على الانزعاج العضلي في أوتار الركبة، والذي منعه من خوض مواجهة أوساسونا في نصف نهائي السوبر".

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وأضافت: "أكمل الفتى البرازيلي صاحب الـ18 عامًا الجلسة التدريبية مع بقية زملائه اليوم السبت، ما يؤكد جاهزيته للكلاسيكو في النهائي".

واستعجل برشلونة وصول روكي إلى إسبانيا، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، علمًا بأنه كان مقررًا وصوله في الصيف المقبل، وذلك كي يسهم في حل أزمة الفريق الهجومية.

فهل يضع فتى برشلونة الجديد بصمته الأولى في الكلاسيكو ويساعد مدربه على تجاوز الفترة الأصعب منذ توليه مسؤولية الفريق الكتالوني؟