"دفتر شيكات مفتوح".. ووكر ينتصر على عشيقته السابقة: "جشعة لا تشبع"!

"هددته مرارًا وتكرارًا"

حقق كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، انتصارًا قضائيًا ضد عشيقته السابقة لورين جودمان في معركة "إعالة الأطفال".

وتورط ووكر وجودمان في معركة قضائية طويلة حول طفليهما، وانتهى الجدل القانوني الذي استمر 4 سنوات بحكم في صالح نجم مانشستر سيتي.

وقالت متحدثة باسم كايل ووكر في تصريح لصحيفة "ديلي ميل": "هذا الحكم يتحدث عن نفسه في الكشف عن جشع لورين جودمان الذي لا يشبع، وسعيها الدؤوب للحصول على المال".

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وأضافت: "أوضح القاضي ذلك: لقد استخدمت كايل كدفتر شيكات مفتوح وهددته مرارًا وتكرارًا، من أجل الحصول على ما تريد، ثم نظمت حملة إعلامية لتغذية التدخل غير المحتمل وغير المشروع في الحياة الخاصة لكايل وآني وعائلتهما الصغيرة".

وتظهر وثائق القضية أن ووكر تلقي جميع أنواع الطلبات من جودمان، مثل ميزانية السكن البالغة 2.4 مليون إسترليني، و30 ألف إسترليني أخرى لتكييف الهواء، وبدل سيارة بقيمة 70 ألف إسترليني (يتم استبداله كل ثلاث سنوات)، وسيارة أخرى بقيمة 30 ألف إسترليني للمربية، وصندوق تأثيث بقيمة 22 ألف إسترليني، كما طالبت بملعب عشبي بقيمة 31,200 جنيه إسترليني.

كايل ووكر -الذي يتقاضى 150 ألف إسترليني أسبوعيًا من مانشستر سيتي- لديه 4 أطفال آخرين من زوجته آني كيلنر.