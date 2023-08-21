دعم رياض محرز لا يكفي .. الأهلي يقدم عرضًا مغريًا لـ"حارس" ليونيل ميسي تمهيدًا لرحيل نجمه

إدارة الأهلي لم تقتنع بشكل كافٍ بدعم رياض محرز، لذلك الجمهور يترقب صفقة جديدة

SHAHID

رغم دعم الجزائري رياض محرز؛ نجم الأهلي السعودي، لمواطنه لاعب الوسط رياض بودبوز إلا أنه بحسب التطورات الأخيرة يبدو مسؤولو النادي غير مقتنعين تمامًا بإمكانية الاعتماد على الثاني خلال مشوار الموسم الجاري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعض التقارير تحدثت خلال الفترة الماضية عن احتمالية رحيل بودبوز عن الفريق، لكن خرج وقتها محرز للدفاع عنه بطريقة غير مباشرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ كتب: "نتطلع إلى موسم أفضل إن شاء الله.. موسم معًا يا أخي".

وبشأن مركز بودبوز، ووفقًا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن الأهلي قدم عرضًا رسميًا لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لضم الأرجنتيني رودريجو دي بول، وصلت قيمته لـ32 مليون يورو لصالح النادي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح رومانو أن العرض وصل كذلك لصاحب الـ29 عامًا، وفُتح خط المفاوضات خلال الساعات الماضية.

دي بول ارتبط اسمه بقوة بمواطنه ليونيل ميسي؛ قائد الأرجنتين، إذ يطلب البعض عليه "صانع مجد ليو"، كونه كان شريكًا أساسيًا له في حصد أولى ألقابه مع التانجو وقتما حصد كوبا أمريكا 2021م وكأس العالم قطر 2022م، فيما يلقبه أيضًا البعض بـ"حامي ميسي"، بداعٍ أنه كان يشتبك مع أي لاعب يلتحم بقوة مع زميله في المونديال.

واتجهت إدارة النادي السعودي لنجم الأرجنتين، بعد فشل محاولاتها لضم البولندي بيوتر زيلينسكي؛ لاعب وسط نابولي الإيطالي.

SHAHID