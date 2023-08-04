بعد قرار الإدارة .. رياض محرز يرفض رحيل نجم الأهلي برسالة حاسمة!

رسالة غير مباشرة من رياض محرز قد تمنع رحيل نجم النادي الأهلي

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يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي، قرروا "الاستغناء" عن واحد من أهم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل مفاجئ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع 4 أسماء عالمية بشكل رسمي؛ هم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي مصطفى الفقيه، عن أنباء قوية من داخل النادي الأهلي، بخصوص "الاستغناء" عن صانع الألعاب الجزائري رياض بودبوز، والذي كان النجم الأول للفريق، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، والعنصر الأساسي في عودة قلعة الراقي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكتب الفقيه عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن صدقت الأخبار المتداولة، حول مغادرة الموسيقار وصانع الأفراح الأهلاوية بودبوز؛ فإنه قرار مجحف، وجريمة نكراء، وينم عن جحود ونكران لم تتعود عليه القلعة الخضراء".

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وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن بودبوز، قام بعمل جبار، لإقناع محرز بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، نظرًا للعلاقات القوية التي تجمع الثنائي الجزائري.

واختتم الفقيه تغريدته؛ بتوجيه سؤالٍ إلى مسؤولي الراقي: "هل هذا جزاء الإحسان ومكافأة من لعب باجتهاد وإخلاص وكان نجم موسم العودة لدوري روشن؟!".

ومن ناحيته وفي ظل هذا الجدل الكبير بشأن مستقبل بودبوز.. نشر رياض محرز، رسالة مثيرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال نجم مانشستر سيتي السابق، مخاطبًَا رياض بودبوز: "نتطلع إلى موسم أفضل إن شاء الله.. موسم معًا يا أخي"؛ في إشارة إلى اللعب سويًا في صفوف النادي الأهلي، خلال العام الرياضي الجديد 2023-2024.

وعن ذلك يؤكد الإعلامي الرياضي طلال العبد الله، على أن رياض محرز، يتمسك بصانع ألعاب النادي الأهلي؛ قائلًا: "إذا النجم العالمي وأفخم صفقة من بين صفقات أندية الصندوق، يُراهن على بوبدوز.. فكيف أنا ما أراهن عليه؟".

جدير بالذكر أن رياض بودبوز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2022، قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، وفي عقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

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