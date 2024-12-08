"لا يستفيد من درس الصين" .. ستيفانو بيولي متهم بإنهاء موسم النصر مبكرًا والسبب إعلان الاتحاد!

النصر يحتل المركز الرابع في دوري روشن قبل توقف "خليجي 26"..

يواجه الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، اتهامًا بإفساد برنامج إعداد اللاعبين خلال فترة التوقف، التي تشهد مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي تقام بدولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المُقبل.

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ويواصل الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، انتقاد بيولي بسبب قراره، باستمرار تدريبات الفريق حتى 15 ديسمبر الجاري، قبل منحهم إجازة، والذي وصفه في وقت سابق، بأنه لم يرفع المنديل، في السباق على لقب دوري روشن، بل ألقاه أيضًا.

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ونشر العصيمي رسالة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "ما قرره السيد بيولي في فترة التوقف، هو تأكيد على أن النصر لم يستفيد من درس الصين بالموسم الماضي. تدريب أسبوع والناس كلها متوقفة، وبعدها إجازة طويلة جدًا، والناس تكون راجعة، وبعد هالإجازة الطويلة جدًا، لم يجهز على الاقل معسكر بالأيام القليلة المتبقية قبل عودة المنافسات، ليتعرف أكثر وأكثر على اللاعبين واحتياجاته. السؤال المهم: ما فائدة تدريب أسبوع بدون مباريات وبعده إجازة طويلة أسبوعين، وبعدها ترجع تتدرب من جديد! المفروض مثل الناس كلها بالبداية إجازة، وبعدها عودة للتدريبات منتظمة ومعسكر. السيد بيولي غلق الموسم بدري".

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واستعان العصيمي في رسالة، بإعلان ناديي الاتحاد والتعاون، عن برنامج معسكر فترة التوقف، حيث تطير بعثة العميد إلى مدينتي دبي وصلالة لخوض مباراتين وديتين أمام الخليج الإماراتي والنصر العماني، فيما يلعب التعاون مباراتين وديتين في معسكره بقطر.

ولعب تأجيل المعسكر الإعدادي للنصر في الصين، مطلع العام الجاري، دورًا في أزمة الفريق خلال الموسم الماضي، والخروج خالي الوفاض من جميع البطولات، بعدما سافرت بعثة العالمي إلى الصين لخوض مباراتين وديتين، قبل أن يتم إلغاء المعسكر وعودة البعثة إلى البلاد.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، بعد خسارته أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثالثة عشرة، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، قبل فترة التوقف.