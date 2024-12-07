"شكلك لم ترفع المنديل فقط بل رميته" .. هجوم وسخرية من قرار بيولي تجاه لاعبي النصر

انتقاد صريح المدرب الإيطالي

أبدى الناقد الرياضي السعودي عبد العزيز العصيمي، تعجبه من قرار الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، بعد خسارة فريقه الأخيرة أمام الاتحاد في دوري روشن.

وسقط النصر في فخ الخسارة على يد الاتحاد (1-2)، أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وعقب المباراة، قرر المدرب الإيطالي استمرار تدريبات الفريق حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، رغم توقف المنافسات المحلية بسبب مشاركة منتخب السعودية الأول في كأس الخليج العربي، ومن ثم يحصل الفريق على راحة لمدة 15 يومًا حتى العودة للمنافسات.

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وقال العصيمي في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "السيد بيولي عدد اللاعبين 25 لاعبًا منهم 4 سيذهبون للمنتخب فقط ومتبقي معك 21، هل منح إجازة لمدة أسبوعين قرار مناسب!".

وأضاف: "غالبية الأندية ستستغل فترة التوقف فرصة لإقامة معسكر لهم لمدة 10 أيام أو أسبوعين والاستفادة من هذه الفترة. شكلك فعلًا لم ترفع المنديل فقط بل رميته!".

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وابتعد النصر بشكل كبير عن صراع المنافسة على لقب دوري روشن، بعدما توقف رصيد العالمي عند 25 نقطة في المركز الرابع، ليتخلف عن الاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة، حيث تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 7 والتعادل في 4.