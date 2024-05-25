رسالة إلى تشافي؟.. زوجة فيتور روكي تشعل الجدل مجددًا!

صورة دون كلمات!

تسببت ديانا لينز، زوجة البرازيلي فيتور روكي، لاعب برشلونة، في حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب النادي الكتالوني.

وواجه روكي صعوبات تحت قيادة تشافي، منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي، إذ لم يشارك بشكل مستمر، وسط تكهنات برحيله على سبيل الإعارة، قبل أن تتغير الأمور مع إقالة المدرب الإسباني.

ونشرت "داي" صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي قميصًا يحمل صورة زوجها، بينما يضع يديه على أذنيه، وهي ما اعتبرها كثيرون بمثابة "الرد على تشافي الذي كان سببًا رئيسيًا في عدم مشاركة زوجها".

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يشار إلى أن زوجة روكي سبق ونشرت صورًا تعبيرية غاضبة بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا، بينما كان زوجها حبيس مقاعد البدلاء، والتي انتشرت كالنهار في الهشيم خلال دقائق وحصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة.

وربط كثيرون الصور التعبيرية بخسارة برشلونة أمام جيرونا (نشرت أثناء المباراة)، بينما يجلس فيتور روكي على مقاعد البدلاء، دون أن يحظى بدقائق كثيرة منذ انتقاله للفريق الكتالوني في يناير الماضي، مع انتشار أنباء تؤكد رحيله في الصيف المقبل (على سبيل الإعارة).