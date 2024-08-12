كابوس برشلونة لا ينتهي.. تسجيل عقد داني أولمو مهدد بالفشل!

هل ينجح البارسا؟

يواجه برشلونة تحديًا كبيرًا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة في قائمة الفريق قبل انطلاق موسم 2024-2025.

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع داني أولمو، نجم وسط لايبزيج، مقابل نحو 55 مليون يورو، لكن الأزمة المالية تهدد تسجيله في قائمة الفريق.

وكانت الشركة الألمانية ليبرو قد اشترت في البداية 25% من "برشلونة ستوديوز" بقيمة 100 مليون يورو، لكنها تراجعت عن الصفقة، قبل أن تدخل شركة "أرامارك" التي دفعت حتى الآن 40 مليون يورو، لكن لا يزال عليها دفع 60 مليون يورو (دفعة شهر يونيو الماضي).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جهته، قال الصحفي أدريا سولديفيلا، في تصريح لـ"Carrusel Deportivo": "الوضع الاقتصادي لبرشلونة ليس أفضل مما كان عليه في الصيف الماضي".

وأضاف: "إذا لم يحصل البارسا على الـ60 مليون يورو المستحقة له من بيع (برشلونة ستوديوز) لن يفي بالميزانية.. وتسجيل داني أولمو ما زال غير محسوم".

وختم: "حتى حصلوا على كامل المبلغ المستحق (60 مليون يورو)، فلن يتمكنوا من الوصول إلى معادلة (1-1)، والحل الوحيد هو التخلص من بعض اللاعبين".