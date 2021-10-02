دانيلو: جوارديولا يعامل زوجته وكأنها لاعب في فريقه

انتقاد وإشادة في آن واحد..

دائمًا ما كان بيب جوارديولا عرضة للانتقادات من عديد اللاعبين بسبب طريقته في التعامل معهم، آخر من انضم إلى هذه القائمة هو نجم يوفنتوس الحالي ومانشستر سيتي السابق، دانيلو.

ولعب دانيلو تحت قيادة جوارديولا لعامين بين 2017 و 2019 بعدما انضم إلى مانشستر سيتي من ريال مدريد في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 30 مليون يورو آنذاك.

وبشكل عام كانت للبرازيلي مسيرة كبيرة في الملاعب سواء رفقة ريال مدريد أو يوفنتوس أو سيتي، واعتبر نفسه "محظوظًا" للتعامل مع مدربين من مدارس مختلفة.

دانيلو في تصريحات صحفية قال "لقد كنت محظوظًا، تعاملت مع مدربين مختلفين ولكن جميعهم كانوا بعقلية وشخصية الفائزين".

لصوص يقتحمون مقر إقامة ميسي في باريس

كما أضاف "لقد حاولت التعلم من الجميع، تغيرت نظرتي كثيرًا للأمور عندما عملت مع جوارديولا، في تلك الفترة لم ألعب كثيرًا بسبب الإصابات".

وتابع صاحب الـ30 عامًا "صحيح أنه ليس من السهل أن تمتلك علاقة جيدة مع جوارديولا، فهو لا يشعر بالراحة أبدًا ويفكر في كرة القدم طوال الوقت".

هوس المدرب الكتالوني بكرة القدم عبّر عنه دانيلو بسخرية بقوله "أعتقد أنه ليلًا في منزله يضع زوجته على الأريكة وكأنها لاعبة كرة قدم!".

وخاض دانيلو تحت إمرة جوارديولا في ملعب الاتحاد 60 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة، مع تتويجه للقب الدوري الإنجليزي في مناسبتين.