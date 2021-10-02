لصوص يقتحمون مقر إقامة ميسي في باريس

ميسي ينجو من السرقة!

نجا النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من عملية سطو تمت في الفندق الذي يقيم فيه مع عائلته في باريس، إذ سرقوا مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى مجوهرات.

وحسب ما نشرته "ذا صن" الإنجليزية فإن عملية السطو حدثت في الطابق الأعلى من الجناح الذي يقيم فيه ميسي والذي تبلغ تكلفته 17000 جنيه إسترلينى فى الليلة.

كيف حدث ذلك؟

تعرض فندق "Le Royal Monceau" لعملية سطو شارك فيها مثلمون، حيث تمت عملية اقتحامه من سطح المبنى، وفقًا لـ "ذا صن".

وتمكن اللصوص التسلل إلى إحدى الشرفات، ومنها انتقلوا إلى غرفة كانت نافذتها مفتوحة، لتتعرض 4 غرف للسرقة.

ووفقًا للصحيفة فإن إحدى المقيمات في الفندق اكتشفت سرقة قلادة ذهبية بقيمة 3 آلاف إسترليني، وأقراط بقيمة 500 جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 2000 جنيه إسترليني.

أين كان ميسي حين وقعت الحادثة؟

بحسب "ذا صن" فإن عملية السطو المسلح، نفذت يوم الأربعاء من الأسبوع قبل الماضى، حيث خاض باريس سان جيرمان، مباراة خارج أرضه في ميتز، لكن ميسى لم يرافق بعثة فريقه وبقى فى الفندق لمعاناته من إصابة في الركبة.

الشرطة علقت على الحادثة "وقع خرق أمني خطير، الأدلة الأولية تشير إلى أن العصابة تتمتع بخبرة في مثل هذه العمليات"، كما أكدت أن الأمر تحت التحقيق.

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