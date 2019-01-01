دانيلو يُوضح الفارق بين جوارديولا وزيدان

لاعب السيتي يُقارن بين مدربه الحالي والسابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد دانيلو لاعب مانشستر سيتي رغبته وفريقه الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وإنه اعترف بصعوبة هذا الأمر.

ويستعد السيتي لمواجهة شالكه في ثمن نهائي البطولة، ودانيلو هو اللاعب الوحيد بجانب كلاوديو برافو الذي سبق له الفوز بالبطولة، إذ فاز اللاعبان بها مرتين مع ريال مدريد.

صحيفة ميرور الإنجليزية أجرت مقابلة مطولة مع اللاعب البرازيلي، بدأها بالحديث عن طموح الأبطال والتأكيد على أن اللقب يُعد أحد أهدافهم المهمة هذا الموسم.

مضيفًا "دوري الأبطال بطولة مثيرة جدًا للاهتمام بالنسبة لنا، لقد تحدثنا عنها ونريد أن نُفاجئ المدرب بها سواء عاجلًا أم آجلًا. نحن جميعًا ندرك أنها ليست بالبطولة السهلة لكننا نمتلك الجودة اللازمة وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".

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صاحب الـ27 عامًا انتقل لمحور آخر في الحديث، وهو المقارنة بين مدربيه بيب جوارديولا وزين الدين زيدان، قال "بالطبع هناك اختلاف بينهما، بداية هما الاثنان مدربان من الأفضل في العالم ولا يمكن المقارنة بينهما".

"بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا أن أتيحت لي فرصة العمل معهما. اهتمام جوارديولا بالتفاصيل لا يُعلى عليه، فيما الإنجازات التي حققها زيدان خيالية، لذا من الصعب جدًا علي أن أقارن بينهما. أنا مجرد سعيد بكوني مع جوارديولا حاليًا وأن عملت مع زيدان في الماضي".

أخيرًا قال لاعب ريال مدريد السابق عن الفارق بين البطولتين في إنجلترا وإسبانيا "الكرة الإنجليزية ذات طابع بدني أكبر، وقد أقول أنها تكتيكية أكثر، وأعني بهذا أن الفرق جميعًا تُحاول الفوز بالمباريات، وهذا مختلف قليلًا عن الوضع في الليجا، لكن البطولتين من الأفضل في العالم".