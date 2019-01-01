رئيس أتلتيكو مدريد: نريد هزيمة يوفنتوس، لا رونالدو

الرئيس وصف المواجهة بالصعبة والمتوازنة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض إنريكو سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد اختصار مواجهة يوفنتوس في اللعب ضد كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن المباراة متوازنة بين الطرفين.

ويلتقي الطرفان مساء غدٍ الأربعاء في مدريد ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وتحدث الرئيس عن اللقاء قائلًا "ستكون مباراة متوازنة وجميلة، أتمنى أن تحظى بكرة قدم جميلة وأن نفوز بها. سنبحث عن الفوز والتأهل لربع نهائي الأبطال".

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أضاف حول مواجهة نجم ريال مدريد السابق "نريد أن نهزم يوفنتوس، وليس لاعبًا مجددًا. هم فريق جيد يمتلك لاعبين كبار، تمامًا مثل أتلتيكو مدريد. الفريق الأكثر حظًا في تسجيل الأهداف هو من سيتأهل، وليس بالضرورة من يلعب أفضل".

أتم سيريزو مؤكدًا أن فريقه يستهدف الفوز دومًا، سواء داخل أو خارج ملعبه، لكن معترفًا في نفس الوقت أن الفوز في مدريد سيجعل مباراة الإياب أسهل، مضيفًا "أثق في الفريق، الفوز سيكون بمثابة هدية جميلة (عيد ميلاده الـ71 يوم 27 فبراير القادم)".