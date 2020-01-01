دافيد سيلفا يحدد خليفته في مانشستر سيتي

اللاعب الإسباني سيرحل عن صفوف سيتي بنهاية الموسم

كشف دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي عن نيته في الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وانضم سيلفاً إلى مانشستر ستي في صيف 2010 قادماً من فالنسيا الإسباني، مقابل 30 مليون يورو.

وأثناء فترة اللاعب الإسباني مع مانشستر سيتي، خاض 420 مباراة، سجل خلالها 74 هدفاً وصنع 137 آخرين في كافة المسابقات.

وتعول إدارة الفريق الإنجليزي، على الشاب فيل فودين، في خلافة سيلفا مع الفريق لفترة طويلة.

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وأشاد صاحب الـ 34 عاماً، بزميله فودين في الفريق، وقال: "الفريق يمتلك لاعبون مميزون أمثل فيل فودين، أعتقد أن مستقبل الفريق في أيد أمينة".

ويشارك فودين مع الفريق الأول لمانشستر سيتي منذ صيف 2017 عندما تم تصعيده من فرق الناشئين، ومنذ ذلك الحين شارك في 59 مباراة سجل خلالهم عشرة أهداف وصنع تسعة آخرين.