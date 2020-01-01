جيسوس: لست خائفًا من تسديد ركلات الجزاء

بات تحديًا بالنسبة له..

أكد جابريل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي، أنه لا يخشى تسديد ركلات الجزاء، وأن الأمر بات بمثابة التحدي بالنسبة له.

الدولي البرازيلي أضاع 3 ركلات جزاء خلال هذا الموسم، اثنان منهما مع السيتي وواحدة مع منتخب البرازيل، ولكن رغم ذلك فهو لا يأبه كثيرًا للعواقب.

جيسوس في تصريحات للصحافة قال "في الحصص التدريبية أتولى التسديد وأُحرز أكثر مما أُضيع. إذا سددت 5 أحرز 4 وأضيع واحدة وقد لا أُضيع من الأساس.".

كما أضاف "في المباريات يصير الأمر مختلفًا، لقد أضعت 3 ركلات حتى الآن، بالطبع عندما تُضيع هذا الرقم يزداد الضغط عليك كثيرًا.".

واستطرد "إنه تحدٍ بالنسبة لي، أعمل على التدرب عليها أكثر في التدريبات من أجل التحسن. عادة ما يضع المدرب الأسماء التي تُسدد قبل كل مباراة.".

جوارديولا ينتقد جماهير مانشستر سيتي

وأقدم جيسوس على إضافة ركلة جزاء أمام شيفيلد يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز السيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي، ثم أبعده بيب جوارديولا عن التسديد خلال مباراة فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي وسدد إلكاي جوندوجان عوضًا عنه.

صاحب الـ22 عامًا اختتم حديثه قائلًا "في المباراة الأخيرة كان جوندوجان هو المسدد، هذه هي كرة القدم، عليك أن تتوقف أحيانًا، تتطور ثم تعود في حالة أقوى وأفضل.".

الجدير بالذكر أن جوارديولا قد سخر من فكرة إضاعة لاعبيه لركلات جزاء وقال للصحافة أن الحارس إيدرسون قد يكون هو المسدد المقبل لركلات الجزاء في السيتي.