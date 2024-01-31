تنظر المحكمة الجنائية في برشلونة يوم 11 يوليو المقبل، في الاتهام الموجه إلى هوجو مالو لاعب سيلتا فيجو السابق بالاعتداء الجنسي على تميمة إسبانيول، في اللحظات التي سبقت مباراة الفريقين في ملعب كورنيلا-إل برات يوم 24 أبريل 2019.

وارتدى مالو قميص سيلتا فيجو منذ تصعيده للفريق الأول في 2009، وحتى رحل كقائد في الصيف الماضي صوب إنترناسيونال البرازيلي، علمًا بأن الحادث وقع على أرض الملعب وقت تبادل التحية بين عناصر الفريقين قبل انطلاق المباراة.

وحسب الشكوى التي قدمتها الضحية (فتاة ترتدي دمية ببغاء)، فبدلًا من السلام باليد "وضع قائد سيلتا فيجو يديه تحت الزي التنكري وأمسك ثدييها بيديه".

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ورغم أن القضية قد ظهرت الآن، فقد مرت سنوات منذ بدء الرحلة القانونية، حيث أدلت الضحية بشهادتها في 2019 وكذلك اللاعب، الذي طلب فريق الدفاع عنه حفظ القضية على أساس أن "المزاعم غير حقيقية"، لكن تم رفض الالتماس.

في 31 مايو 2021، كشفت محكمة برشلونة الإقليمية أن الضحية كشفت عن حقائق قد تشكل جريمة اعتداء جنسي، رغم أن الأمر "يبدو أنه حدث بسرعة".