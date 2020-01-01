أمام خيتافي | ريال مدريد يحلم بمعادلة سجل برشلونة

أبرز أرقام مباراة ريال مدريد وخيتافي

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على نظيره خيتافي مساء الغد، السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني على ملعب "ألفونسو بيريز".

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة بينما يتواجد خيتافي المركز الثالث بواقع 30 نقطة.

ويعد خيتافي الضحية المفضلة للنادي الملكي في مدريد إذ انتصر عليه في 20 مباراة، ليصبح ثاني أكثر فريق يحقق الفوز على خيتافي بعد برشلونة.

وفي حال فاز البلانكوس فإنه يصل إلى الانتصار 21 ويعادل سجل برشلونة أمام خيتافي متسلحًا بكونه لم يخسر في آخر 11 مباراة أمامه محققًا 10انتصارات وتعادل وحيد.

ولكن في الآونة الأخيرة، يعاني ريال مدريد بصورة كبيرة أمام فرق العاصمة، ففي آخر 5 مباريات لم يحقق سوى انتصار وحيد وتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة وذلك بعد تحقيقه لـ 13 فوزًا في 17 ديربي.

بدايات الفايكينج للعام دائمًا تكون معقدة في السنوات الأخيرة إذ خسر مرتين وتعادل 3 مرات في آخر 6 أعوام ولم يحقق سوى فوز وحيد.

خيتافي أيضًا يتسلح بقوة ملعبه، فلم يعرف سوى هزيمة واحدة فقط على أرضه في آخر 14 مباراة جاءت أمام برشلونة وحقق 8 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات.

وفي حال انتهت المباراة بالتعادل، يصبح هذا اللقاء الرابع على التوالي في الليجا الذي ينتهي بالتعادل لريال مدريد وهي سلسلة لم تحدث من 2007.

وأخيرًا، كريم بنزيما سجل 5 أهداف وصنع 4 في آخر 9 مواجهات أمام خيتافي، بينما خورخي مولينا يمتلك 5 أهداف في 11 مباراة ضد ريال مدريد وهو فريقه المفضل في الليجا.