خيانة مزدوجة، نيمار السبب في اهتمام باريس بميسي!

هل ينضم لبي آس جي؟

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نيمار حاول إقناع ناديه باريس سان جيرمان بالتعاقد مع ليونيل ميسي عندما قرر مغادرة برشلونة الصيف الماضي.

وكان ميسي قد أعلن عن رغبته في مغادرة كامب نو، قبل أن يتراجع ويقرر الاستمرار حتى نهاية عقده الصيف المقبل ليرحل مجانًا بعدها إلى أي نادٍ يريده.

مانشستر سيتي كان دائمًا وأبدًا هو النادي الذي ارتبط به ميسي منذ ذلك الحين، إلا أن اسم باريس سان جيرمان بدأ في البروز خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات نيمار برغبته بلم الشمل مع البرغوث الموسم المقبل.

المزيد من الفرق

وبحسب ما أوردته شبكة "ESPN" في نسختها الفرنسية، فإن نيمار قد ناقش مع ليوناردو، المدير الرياضي لبي آس جي، إمكانية التعاقد مع ميسي في الصيف الماضي قبل أن يُغير الأرجنتيني رأيه.

من وقتها، لم يختف اهتمام النادي الفرنسي بميسي، بل عندما شعر البرازيلي بأن صديقه ينوي الخروج من برشلونة فكر في مقابلة أخرى مع ليوناردو وسأله حول الأمر.

في كل الأحوال، تظل انتخابات برشلونة المقبلة في شهر يناير حاسمة لمستقبل ليو، ففي حال أن وصل أحد ممن يدينون بالولاء للرئيس المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو، سيتأكد حينها رحيل ميسي.

يذكر أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قد رفض التعقيب على شائعات ارتباط ناديه بميسي، الأمر الذي اعتبرته صحيفة ماركا مؤشرًا على رغبته في سرية المفاوضات بين الطرفين.