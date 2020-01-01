الخليفي يرد على أنباء اقتراب باريس من ضم ميسي

هل يفعلها النادي الفرنسي ويضم النجم الأرجنتيني؟

رد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مهاجم برشلونة عقده ينتهي مع النادي الكتالوني الصيف القادم، مع عدم وجود أي مؤشرات حول توقيعه على عقد جديد.

باريس ظهر كأحد أهم الأندية التي ترغب في ضم النجم الأرجنتيني، حيث خرج مهاجمه البرازيلي نيمار ليعلن رغبته في اللعب بجوار زميله السابق.

المزيد من الفرق

وفي هذا السياق قال الخليفي في تصريحات لبرنامج "Touche Pas à Mon Poste" الفرنسي:"ميسي لاعب برشلونة، لا يمكنني الحديث عنه".

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن إجابة رجل الأعمال القطري تحمل قراءات كثيرة قد تعني رغبته في الحفاظ على سرية المفاوضات.

ويأتي حديث الخليفي بعد ما قاله الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، حول اقتراب ميسي من التوقيع لباريس، ليصبح لاعبًا بالفريق الموسم القادم.

اقرأ أيضًا .. خاص | صفقة تاريخية .. عندما اقترب ميسي من الانضمام لقادش

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 33 سنة، نجح في تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 4 في 12 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.