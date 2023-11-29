خيانة "غريبة" من نيمار .. الكشف عن سر انفصال نجم الهلال وصديقته

كواليس جديدة عن حياة نيمار جونيور "الشخصية"

أصبح الحديث عن حياة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خارج الملعب أكثر من داخله.

نيمار جونيور البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات فقط مع الفريق الأزرق، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي.

وخلال الساعات الماضية.. أعلنت برونا بيانكاردي، صديقة النجم البرازيلي، الانفصال عنه بشكل رسمي، مؤكدة على أن الشيء الوحيد بينهما الآن؛ طفلتهما مافي التي وُلِدت مؤخرًا.

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ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن السبب الحقيقي وراء انفصال برونا عن نيمار، والتي جاءت عقب انتشار أخبار عديدة عن خيانة اللاعب لها.

الصحيفة أشارت إلى أن نيمار، طلب من إحدى عارضات الأزياء، أن ترسل إليه "صور عارية لها"؛ وهو الأمر الذي أغضب برونا بيانكاردي، التي سامحته سابقًا، بعد أن أعرب عن ندمه لـ"خيانته" لها.

جدير بالذكر أن بعض التقارير زعمت بوجود عقد موقع بين نيمار وصديقته السابقة، يسمح للنجم البرازيلي بإقامة "علاقات" مع نساء أخريات، بشرط أن لا يقوم بتقبيلهن من الفم.