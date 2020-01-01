خوليت: دي يونج لا يفعل أي شيء مع برشلونة

أسطورة هولندا وميلان يدس السم في العسل!

دس أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت، السم في العسل، في حديثه عن مواطنه فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

ووصف خوليت ابن جلدته باللاعب المثالي، إلا أنه ما زال يناضل لتقديم أفضل ما لديه للفريق الكاتالوني.

وقال نجم ميلان الأسبق لشبكة " VoetbalPrimeur": "إنه لاعب مثالي لكنه لا يزال غير جيد بما فيه الكفاية".

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وأضاف "ينبغي عليه أن يفهم أن دور لاعب وسط برشلونة أن ينقل الكرة بطريقة مختلفة، وبالنسبة لي، فلاعب رائع مثل فرينكي يجب أن يظهر بمستوى أفضل بكثير من ذلك".

وتابع حديثه "إنه يطلب الكرة ثم يحاول القيام بالخدعة، وفي الأخير يمرر إلى اليمين أو اليسار، ولا يحدث أي شيء آخر".

وختم حديثه "أقول ذلك لأنني أعرف أن لديه الكثير ليقدمه، لكن في الوقت الراهن لم نر منه ذلك".

ويتعرض دي يونج لانتقادات لاذعة من قبل مشجعي برشلونة، لعدم ظهوره مع الفريق بنفس الصورة البراقة التي كان عليها مع فريقه أياكس، قبل ضمه إلى "كامب نو" مقابل رسوم تخطت حاجز الـ70 مليون يورو.