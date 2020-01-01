رجل رائع _ رجل مخيب | برشلونة وريال سوسييداد

تقييم جول للأفضل والأسوأ في صدام برشلونة وسوسييداد

استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، بفوزه على ريال سوسييداد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو" لحساب الجولة الـ27.

رجل رائع | أليكس ريميرو – ريال سوسييدد

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صحيح الفريق الباسكي لم يخرج من المباراة بنتيجة إيجابية، إلا أن حارسه أليخاندرو ريميرو استحق أن يكون رجل الموقعة عن جدارة، بتصدياته الرائعة، التي أبقت على فرص فريقه في المباراة إلى أن جاءت لقطة ركلة الجزاء المجانية.

وأنقذ الحارس الإسباني البالغ من العمر مرماه من هدفين محققين في الشوط الأول، منهم تسديدة قوية من ليونيل ميسي، غير أنه قبل الهدف أنقذ رأسية من جيرار بيكيه، وحتى بعد ركلة الجزاء لم تهتز ثقته بنفسه، لكن من سوء طالعه أن تقنية الفيديو أفسدت عمله الرائع في هذه الليلة.

رجل مخيب | فرينكي دي يونج – برشلونة

واصل الشاب الهولندي عروضه المخيبة لآمال مشجعي برشلونة، بعدم تقديم أي بصمة أو إضافة حقيقية في وسط الملعب، باستثناء استلام الكرة وتمريرها لأقرب زميل، دون أي يفعل أي شيء آخر كما قال مواطنه رود خوليت.

خوليت: دي يونج لا يفعل أي شيء مع برشلونة

لم يظهر لاعب أياكس سوى لمحة واحدة، عندما مر من اثنين في الوسط، ليفتح مساحة في الثلث الأخير من الملعب، عدا ذلك، لم يشعر به أحد مثل راكيتيتش، الذي أبلى بلاءً جيدًا إلى حد ما، خصوصا في الشوط الثاني، لكن بوجه عام، كان هناك أكثر من لاعب خارج الخدمة، بما فيهم ميسي قبل أن يستفيق في الدقائق الأخيرة.