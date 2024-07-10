"فعل كل شيء لدعمه ولم يسجل"

شن أليكسي لالاس، لاعب المنتخب الأمريكي السابق، هجومًا على مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز، بسبب تمسكه بكريستيانو رونالدو في قيادة هجوم البحارة في كل مباريات يورو 2024.

وودع منتخب البرتغال اليورو من ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام فرنسا، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وفشل رونالدو في تسجيل أي هدف طوال 5 مباريات بالبطولة، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في فوز فريقه على تركيا (3-0) بدور المجموعات.

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وقال لالاس، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب": "الأمر في النهاية يقع على عاتق روبرتو مارتينيز، لقد اختار صف رونالدو، ودعمه في كل فرصة، بما في ذلك خوض المباراة الثالثة في دور المجموعات لمحاولة تسجيل هدف".

وأضاف: "إذا لم يكن لاعبًا يدعى كريستيانو رونالدو، في أي ظرف آخر، لكان هذا اللاعب قد تم إخراجه من الملعب، ليس بالضرورة لأنه ليس جيدًا، لكن المهاجمين موجودون لخدمة غرض، ومن الواضح أن الهدف النهائي هو تسجيل الأهداف، أو على الأقل أن تكون خطيرًا".

وواصل: "لا أعرف ما إذا كان (عدم استبدال رونالدو) بدافع الخوف أو الاحترام أو مزيج من كل ذلك، ما انتهى بك الأمر في هذه البطولة كان مباراة خيرية أقيمت لرونالدو وهذا ليس عدلًا، هذا هو الوضع الذي خلقه روبرتو مارتينيز وقبله كريستيانو، وأضر ذلك بالبرتغال".