خوفًا من ريال مدريد؟ مدرب خيتافي يعتذر عن تصريحاته بشأن بيلينجهام وجرينوود!

مدرب خيتافي يعلق على تصريحاته بشأن نصيحة بيلينجهام إلى جرينوود بالانتقال إلى فريقه..

تراجع خوسيه بوردالاس، المدير الفني لنادي خيتافي، عن تصريحاته التي أشارت إلى أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد نصح ميسون جرينوود بالانتقال إلى فريقه.

جرينوود انتقل إلى خيتافي على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد لمدة موسم في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2023، وادعى بوردالاس أن بيلينجهام كان له دور في تلك الصفقة.

وقال بوردالاس في تصريحات لمحطة "راديو ماركا" الإذاعية الإسبانية: "جرينوود تربطه علاقة صداقة مع بيلينجهام، ونصحه بأن يأتي ويلعب في الدوري الإسباني.

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لكن موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي أكد أن حاشية بيلينجهام لم تكن سعيدة بسبب مزاعم أن لاعب الوسط تواصل مع جرينوود قبل تأكيد رحيله عن "اولد ترافورد".

وسعى بورادالاس الآن إلى توضيح تعليقاته، حيث أخبر الصحفيين بعد رؤية جرينوود يشارك لأول مرة مع خيتافي كبديل في فوزه 3-2 على أوساسونا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني: "أردت توضيح سوء التفاهم الذي حدث بعدما قلت إن ميسون جرينوود جاء إلى خيتافي لأنه تحدث إلى بيلينجهام".

وأضاف: "لقد تم التوضيح لي أن الأمر لم يكن كذلك. أعتذر، وصل ميسون بطريقة مختلفة، لقد كان من مصلحتنا ضمه وقد عرضوه علي وكنا مهتمين جدًا، أردت فقط توضيح ذلك، لم تكن نية سيئة".

وحسب الموقع الإنجليزي فإن خيتافي تواصل أيضًا مع بيلينجهام لتقديم الاعتذار له على تصريحات بوردالاس.