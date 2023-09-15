مدرب خيتافي : نجم ريال مدريد هو من ساعدنا على ضم جرينوود!

صفقة لم يتوقعها أحد

تعجب البعض من صفقة انتقال ميسون جرينوود إلى خيتافي، ولكن خوسيه بوردالاس مدرب الفريق الإسباني كشف عن السر وراء ذلك.

فكرة لعب جرينوود في مانشستر يونايتد أو الدوري الإنجليزي كانت مستحيلة، بسبب قضيته الشهيرة بمحاولة اغتصاب والاعتداء على صديقته، ليتلقى بعض العروض من أندية تركيا وإيطالية.

وكانت المفاجأة بانتقال الإنجليزي لخيتافي على سبيل الإعارة في محاولة لإعادة إحياء مسيرته من جديد بعد إسقاط كل التهم الموجهة له وعودته لصديقته التي أنجب منها طفلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مدربه الجديد عن هذه الخطوة:" كانت مفاجأة بالنسبة لنا، لم نتوقع التعاقد مع لاعب بهذه القيمة، ولكنهم تواصلوا مع المدير الرياضي الخاص بنا وتم الاتفاق على الأمر بشكل لم نتوقعه".

وأضاف:"جرينوود يعتبر من الأصدقاء المقربين لجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد وهو من نصحه بالانتقال إلى الدوري الإسباني".

يذكر أن جرينوود البالغ من العمر 21 سنة سجل 35 هدفًا وصنع 12 في 129 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد.