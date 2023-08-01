خوفًا من المخاطرة .. الكلاسيكو قد يكون مباراة عثمان ديمبيلي الأخيرة بقميص برشلونة!

مستقبل عثمان ديمبيلي يقترب أكثر وأكثر من باريس سان جيرمان..

يبدو أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لن يشارك مع برشلونة الإسباني في المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي، والتي ستكون الأخيرة للفريق الكتالوني خلال جولة الولايات المتحدة الأمريكية للتحضير لموسم 2023-2024.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الكلاسيكو الودي الأخير أمام ريال مدريد، الذي سجل فيه عثمان ديمبيلي هدفًا، قد يكون المباراة الأخيرة للفرنسي بقميص برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن رحيل ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح أمرًا لا مفر منه، أو على الأقل هكذا يرى برشلونة نفسه الأمر.

السبب في تزايد احتمالية عدم مشاركة ديمبيلي أمام ميلان هو رغبة اللاعب في تجنب الإصابة، حتى لا يؤدي ذلك إلى انهيار انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

صحيح أن برشلونة عارض لفترة فكرة رحيل ديمبيلي عن الفريق، لكن يبدو أن النادي الكتالوني أصبح منفتحًا أكثر على العملية، خاصة مع الدخل المالي المنتظر من الصفقة، والذي قد يسهل مهمة النادي الكتالوني لتحقيق أهدافه في سوق الانتقالات.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد أكدت في وقت سابق أن رغبة ديمبيلي في الانتقال إلى باريس سان جيرمان قد تزايدت بعد الكشف عن قيام إدارة برشلونة بعرضه على الفريق الفرنسي ضمن صفقة تبادلية للتعاقد مع كيليان مبابي.