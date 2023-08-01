خيانة وتناقض .. الكشف عن سبب ترحيب عثمان ديمبيلي بعرض باريس سان جيرمان للرحيل عن برشلونة

أحمد الغنام
Ousmane Dembele, PSG GFXGoal / Getty
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الكشف عن أسباب رغبة عثمان ديمبيلي في الرحيل عن برشلونة..

يبدو أن الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني شعر بالخيانة وقلة التقدير من تصرفات إدارة النادي الكتالوني، ولذلك قرر الاستماع إلى عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية كشفت عن تفاصيل مثيرة في مفاوضات باريس سان جيرمان مع ديمبيلي، حيث أكدت أن الأمر بدأ عندما عرض برشلونة القيام بصفقة تبادلية مع فريق العاصمة الفرنسية تتضمن تقديم الثلاثي ديمبيلي ورافينيا وجافي، مقابل الحصول على خدمات كيليان مبابي.

وحسب التقرير، فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تواصل مباشرة مع ممثلي ديمبيلي لاختبار إمكانية التعاقد مع الجناح الفرنسي، مع الحديث عن الصفقة التبادلية.

وبعد رفض مبابي لعرض برشلونة، نظم باريس سان جيرمان اجتماعًا مع ممثلي ديمبيلي، وخلال المقابلة تحدثت الإدارة الباريسية عن مشروع النادي، ومحاولة تقديم ضمانات بشأن الهدف المنشود منذ فترة طويلة وهو دوري أبطال أوروبا.

خطاب باريس سان جيرمان جعل ديمبيلي يشعر بالتناقض من تصرفات برشلونة معه، وهو ما أزعج اللاعب بشكل خاص.

على الجانب الآخر، فإن موقف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، والذي يولي اهتمامًا خاصًا بديمبيلي، ولديه علاقة أبوية قوية مع الفرنسي، كان ثابتًا وحاول التأكيد على تمسكه به.

لكن على جانب آخر، لا يبدو أن إدارة برشلونة على نفس الموجة، بعد أن حصل الجناح الفرنسي على وعد بأنه سيكون النجم الأول في النادي أثناء مفاوضات تجديد عقده في صيف عام 2022، ولكن تم استخدامه في العام التالي مباشرة كورقة مساومة في محاولة ضم مبابي، ويرى ديمبيلي أن ذلك ليس دليلًا على الثقة حقًا، ولا يمثل علامة تقدير.

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