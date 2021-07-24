خوفًا من الرحيل مجانًا، ريال مدريد يعرض إيسكو للبيع!

النادي الملكي يريد بيع إيسكو في سوق الانتقالات الصيفي الجاري خوفًا من رحيله بشكل مجاني في الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يسعى للتخلص من لاعبه إيسكو في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

لماذا يريد ريال مدريد التخلص من إيسكو؟

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن الإدارة تخشى الرحيل المجاني للنجم الإسباني في العام المقبل.

وينتهي عقد اللاعب مع ريال مدريد بحلول الـ 30 من يونيو عام 2022، وهو ما يسمح له بالرحيل بشكل مجاني.

ما هو موقف إيسكو من الرحيل؟

بحسب ما ذكرت الصحيفة فاللاعب يترك كل الخيارات متاحة بالنسبة له، وحتى اليوم الأخير في سوق الانتقالات سيبحث عن مخرج.

الموقف ليس الأول في ريال مدريد، حيث يحاول النادي التخلص من رافاييل فاران هو الآخر، حيث ينتهي عقده في نفس الوقت.

لماذا لا يجدد ريال مدريد لإيسكو؟

الصحيفة أكدت أن اللاعب يمثل حملًا ماديًا على النادي، والتجديد سيضيف المزيد من الأعباء على خزينة ريال مدريد.

ويسعى ريال مدريد كبقية الأندية حول العالم في الوقت الحالي لتخفيف الأعباء المادية عليه، عن طريق تخفيض الرواتب أو بيع النجوم.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد بدأ فترة الإعداد مع الفريق بشكل طبيعي، ومن المنتظر مشاركته في الوديات المقبلة ضد ميلان وجلاسكو.

اقرأ أيضًا