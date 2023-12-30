فلورنتينو بيريز أبدى إعجابه الكبير باللاعب

على غرار التعاقد مع سيرخيو راموس من إشبيلية في 2005، يبحث الميرنجي عن صفقة جديدة من النادي الأندلسي.

وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن الريال وجه أنظاره صوب خوانلو سانشيز لاعب إشبيلية، الذي انضم للفريق الأول في 2023.

وأضافت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أبدى إعجابه الكبير بسانشيز، ويضعه كتعزيز محتمل في خط الدفاع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بهذا، ينضم "الميرينجي" إلى سباق الأندية التي ترغب في التعاقد مع صاحب الـ20 عامًا في الميركاتو الشتوي المقبل، وعلى رأسها برايتون الإنجليزي وأوساسونا الإسباني.

وأصبح سانشيز لاعبًا أساسيًا في مركز الظهير الأيمن مع إشبيلية، مستفيدا من إصابة خيسوس نافاس، علمًا بأنه خاض فترة إعارة ناجحة في فريق ميرانديس الموسم الماضي.

ولعب النجم الشاب 12 مباراة في الدوري الإسباني (صنع هدفين)، كما شارك في الـ6 مباريات بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (صنع هدفًا)، ومن المرجح أن يفتح إشبيلية الباب أمام بيعه، مع وجود شرط جزائي في عقده يقدر بـ25 مليون يورو.