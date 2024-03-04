"تسخر من كلمات فتاة مُغتصبة".. زوجة داني ألفيش تفجّر الغضب بتصريح جنسي!

ماذا قالت جوانا سانز؟

أثارت جوانا سانز، زوجة نجم الكرة البرازيلي داني ألفيش، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وحُكم على ألفيش بالسجن بالسجن 4 أعوام ونصف، وتغريمه 150 ألف يورو كتعويض للضحية، بعد إثبات ارتكابه الاعتداء الجنسي على شابة داخل ملهى ليلي بمدينة برشلونة في ديسمبر 2022.

وكتبت سانز، عبر حسابها على "إنستجرام": "في الوقت الحالي، أود أن يتم شدي من شعري، وتثبيتي على الحائط. هذا سيجدد الطاقة".

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وأثار منشور جوانا حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشبه تعبيرها إلى حد كبير، ما أفادت به الضحية في شهادتها أمام المحكمة.

وقال أحد المعلقين: "هل جوانا سانز هي المسؤولة عن اغتصاب زوجها لشخص ما؟ هل هي المسؤولة عن كونها حيوانًا قذرًا يسخر من كلمات فتاة اغتصبها زوجها؟".

وانفجرت المذيعة إيما جارسيا غضبًا بسبب كلمات "سانز، وذلك في برنامج "Fiesta"، إذ قالت: "لا يوجد مكان لنقل هذه الرسالة. نحن نتحدث عن حقيقة أنه بعد أسبوع من [الحكم]، زوجة ألفيش تستخدم كلمات مشابهة جدا لتلك التي استخدمتها الضحية".