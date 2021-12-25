خليلوزيتش يعلنها: الزلزولي سيلعب مع المغرب

كشف وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي عن كواليس حديثه مع المغربي عبد الصمد الزلزولي من أجل الانضمام إلى أسود الأطلس لينهي جدالًا واسعًا بخصوص هذا الأمر.

البوسني أعلن الخميس عن قائمة أسود الأطلس التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا، وتضمنت تواجد الزلزولي لأول مرة فيها.

وكانت "بي إن سبورتس" زعمت ليلة أمس أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يضغط على الزلزولي، بهدف عدم تلبية دعوة منتخب المغرب التي وجهت له أمس، بهدف الاستفادة منه مستقبلًا.

ما هو الجديد بخصوص الزلزولي والمغرب والاتحاد الإسباني؟

وتحدث خليلوزيتش عن كواليس ظهور الزلزولي في قائمة المغرب، حيث قال: "اكتشفته مؤخرًا وتحدثت معه، كان يلعب في الفريق الثاني لبرشلونة ولم أستطع الاتصال به، لكنه الآن يلعب مع الفريق الأول، رأيت أنه يتمتع بالجودة اللازمة لهذا الفريق".

وأضاف: "بالرغم من أنه لم يلعب إلا لمدة شهر أو شهر ونصف، إلا أنني اتصلت به لأنه يلعب لفريق مثل برشلونة، لقد تحدثت معه مرتين وهو ينفد صبره للعب معنا".

وتابع: "أنه فخور جدًا باللعب لمنتخب المغرب وسنتحدث مع المسؤولين عن فريقك والرئيس والمدير الرياضي لأنهم لا يستطيعون منعك من القدوم لأنك مؤهل".

واختتم حديثه: "نحن نحاول التوصل إلى اتفاق ودي وشرح الأمور وإيجاد حل مقبول للجميع".

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كيف هي الأمور مع الزلزولي؟

المغربي ظهر مع الفريق الأول لبرشلونة في 8 مباريات فقط سجل خلالها هدف وحيد أمام أوساسونا لكنه بات قطعة أساسية في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

المستويات المميزة الذي يقدمها الزلزولي أجبرت الاتحاد الإسباني للتدخل وتقديم وعد للاعب بدعوته للمنتخب الإسباني مستقبلًا، في محاولة لإقناعه بعدم الموافقة على عرض منتخب المغرب.

الجدير بالذكر أن الزلزولي مثّل منتخب المغرب في أكثر من فئة عمرية ولكن الأبرز كان مع المنتخب المغربي تحت سن 20 في بطولة كأس العرب 2020.

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