إسبانيا تضغط على الزلزولي لرفض المغرب .. وهذا موقف اللاعب

أكدت تقارير صحفية على أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يضغط على عبد الصمد الزلزولي جناح برشلونة، من أجل رفض دعوة المنتخب المغربي التي وجهت له، من أجل الانضمام لصفوف أسود الأطلس بكأس أمم إفريقيا التي ستقام في يناير المقبل.

البوسني وحيد خليلوزيتش؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، أعلن أمس الخميس عن قائمة أسود الأطلس التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا، وتضمنت تواجد الزلزولي لأول مرة فيها.

وأعلنت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عن أن مصادرها أكدت بأن الاتحاد الإسباني يضغط على الزلزولي، بهدف عدم تلبية دعوة منتخب المغرب التي وجهت له أمس، بهدف الاستفادة منه مستقبلًا.

وأضافت الشبكة أن الاتحاد الإسباني وعد الزلزولي بدعوته للمنتخب الإسباني مستقبلًا، في محاولة لإقناعه بعدم الموافقة على عرض منتخب المغرب.

الزميل طه عماني من فريق عمل النسخة العربية من موقع "جول"، كشف عن تواصله من قبل مع الزلزولي، حينما كان لاعبًا في صفوف نادي هيركلس، قبل الانضمام إلى برشلونة، وعلم وقتها موقف اللاعب.

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عماني أكد على أنه بعد تواصل شخصي مع الزلزولي حينما كان لاعبًا في هيركلس، فكان حلمه الأول هو اللعب للمنتخب المغربي الأول، وتحقيق لقبًا برفقته.

معلومة: حسب تواصل شخصي مع عبد الصمد الزلزولي حينما كان في صفوف هيركوليس، حلمه الأول كان اللعب مع منتخب المغرب الأول وتحقيق لقب رفقته.



من المفهوم أن يقوم برشلونة والاتحاد الاسباني بالضغط عليه الآن، لكني أعتقد أن والديه لهما تأثير كبير عليه وأنه سيلعب مع منتخب المغرب في النهاية. pic.twitter.com/lqWmmOW7Wk — Taha IMANI 🇲🇦 (@Tahamurcielago) December 24, 2021

وحسب ما علم فإنه بالرغم من الضغط الذي يمارسه الاتحاد الإسباني ونادي برشلونة، فإن والدي الزلزولي لهما تأثير كبير عليه، وسيلعب في المنتخب المغربي في النهاية.