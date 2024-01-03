خليفة ميسي أم الصفقة الفاشلة؟.. إعلان رقم قميص فيتور روكي صفقة برشلونة

يتطلع للسير على خطى ليونيل!

أعلن نادي برشلونة عن رقم قميص لاعبه البرازيلي الجديد، فيتور روكي، المنضم حديثًا في الميركاتو الشتوي الجاري، قادمًا من بارانينسي البرازيلي.

وانضم الموهبة البرازيلية إلى صفوف النادي الكتالوني خلال الساعات القليلة الماضية، وتم تقديمه إلى جماهير النادي في ملعب مونتجويك.

وقال النادي الكتالوني عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن "فيتور روكي سوف يرتدي القميص رقم 19 مع الفريق الأول (رغم عدم الحصول على موافقة رابطة الليجا بشأن قيده في القائمة)".

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ويتطلع روكي للسير على خطى ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي ارتدى القميص رقم 19 لمدة موسمين، قبل رحيل رونالدينيو، لكنه يخشى أن يكون "صفقة فاشلة" كما الحال مع "مارتن برايثوايت" على سبيل المثال.

وكان الدولي الإيفواري فرانك كيسي، هو آخر من ارتدى الرقم 19 مع برشلونة قبل رحيله في صيف 2023، وسبقه فيران توريس وسيرجيو أجويرو ومارتن برايثوايت في المواسم الأخيرة.