خليفة ماركو سيلفا؟ كوفاتش يشاهد تشيلسي وإيفرتون من الملعب

أثار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الجدل حول مستقبله، بالتواجد بملعب جوديسون بارك، خلال مواجهة إيفرتون مع تشيلسي بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

كوفاتش تمت إقالته مؤخراً من تدريب بايرن ميونخ، بسبب النتائج السيئة مع الفريق الألماني، وكان آخرها السقوط بنتيجة ساحقة من آينتراخت فرانكفورت 5/1.

إيفرتون يبحث عن مدرب جديد، بعد قيامه هو الآخر بإقالة البرتغالي ماركو سيلفا وتعيين لاعبه السابق دونكان فيرجسون بشكل مؤقت، بسبب النتائج والمستويات المحبطة للتوفيز هذا الموسم.

ويعتبر كوفاتش جنباً إلى جنب مع كارلو أنشيلوتي وميكيل أرتيتا وديفيد مويس، من أبرز المرشحين لخلافة سيلفا بتدريب التوفيز.

