خليفة كلوب؟ مورينيو يشعل الجدل بظهوره في مباراة ليفربول وفولهام!

ماذا يفعل البرتغالي؟

أشعل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما، التكهنات بشأن خطوته المقبلة، بعدما ظهر بشكل مثير في مباراة ليفربول وفولهام مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقطت كاميرات البث مورينيو بينما كان جالسًا بمفرده في مدرجات ملعب كرافن كوتيج قبل انطلاق صافرة البداية، في المباراة التي حسمها ليفربول بنتيجة 3-1.

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ولا يتواجد مورينيو مع أي نادٍ في الوقت الحالي، بعدما تعرض للإقالة من تدريب روما خلال الموسم الحالي، بسبب سوء النتائج، علمًا بأنه قدم مسيرة استثنائية في البريميرليج، حيث درب أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

ويبحث ليفربول عن مدرب جديد في الموسم المقبل، بعدما أعلن الألماني يورجن كلوب أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري.