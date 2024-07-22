خليفة دي بروينه.. مانشستر سيتي يعرض 68 مليون يورو لحسم صفقة إنجليزية!

منافسة مع توتنهام..

يخطط مانشستر سيتي لما بعد رحيل نجمه البلجيكي كيفين دي بروينه، حيث وضع عينيه على بديله المحتمل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم كريستال بالاس والمنتخب الإنجليزي إيبيريتشي إيز، ويراه خليفة لدي بروينه، الذي يقترب من الرحيل إلى اتحاد جدة السعودي.

وتدرس إدارة السيتيزنز التقدم بعرض رسمي لضم إيز مقابل 68 مليون إسترليني، علمًا بأن نادي توتنهام مهتم باللاعب هو الآخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويجيد إيزي تمامًا في خط الوسط، كما يمكنه القيام بدور هجومي كبير، بفضل قدراته المميزة في المراوغة.

ويرتبط إيز بعقد مع كريستال بالاس لمدة 3 سنوات مقبلة، وسيكون رحيله بمثابة ضربة كبرى للنادي اللندني، الذي فرّط هذا الصيف في الفرنسي مايكل أوليسيه لصالح بايرن ميونخ.

ويعد إيز أحد أهم مواهب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قدم مستوى هائلًا الموسم الماضي، بتسجيل 11 هدفًا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

كما أكدت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، كبديل للحارس البرازيلي إديرسون.