فيديو | بعد المشادة على الهواء .. تصرف مفاجئ من ضيوف "المجلس" بعد نهائي خليجي 26!

شاهد ما حدث بعد تتويج البحرين بلقب خليجي 26 في برنامج "المجلس"

خطف المحلل الإماراتي أحمد سعيد والبحريني عبد العزيز الأشرف الأنظار خلال الساعات التي سبقت نهائي خليجي 26، بعد المشادة التي حدثت بينهما عبر برنامج "المجلس" على قناة "الكاس" القطرية!

وشهد "المجلس" مشادة قوية بعد انفعال عبد العزيز بسبب هجوم سعيد عليه، خلال مناقشة أداء المنتخبات خلال كأس الخليج، لتحدث مشادة كلامية بين الطرفين، ليتدخل الإعلامي خالد جاسم مقدم الحلقة، للفض بينهما.

وبعد نهاية مباراة نهائي خليجي 26، نشر الإعلامي خالد جاسم عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو للثنائي سعيد والأشرف وهما يتصافحان، لإنهاء الخلاف بينهما.

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وعلق خالد جاسم مقدم برنامج "المجلس" على اللقطة التي نشرها: "مهما اختلفنا .. بنتم اخوان وربع"، ليُعلن انتهاء الخلاف الذي حدث بين الثنائي.

وحقق المنتخب البحريني بطولة خليجي 26، بعد الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم على استاد جابر الأحمد بالكويت.