بعد صدام الحضري والرواس .. مشادة عنيفة في برنامج "المجلس" بسبب كأس الخليج العربي

ماذا يحدث في قناة الكأس؟

دخل المحلل الإماراتي أحمد سعيد في مشادة كلامية حادة مع البحريني عبدالعزيز الأشراف خلال حديثهما عن أداء المنتخبات في برنامج "المجلس" الذي يعرض على قناة الكأس القطرية.

وناقش الاستوديو التحليلي مباراة عمان والبحرين، التي تقام مساء اليوم السبت على ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وانفعل عبد العزيز بسبب هجوم سعيد عليه خلال مناقشة أداء المنتخبات خلال البطولة الخليجية، حتى امتد الأمر إلى مشادة كلامية بين الطرفين، بينما تدخل الحضور والإعلامي خالد جاسم مقدم برنامج المجلس للفض بينهما.

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وقال عبد العزيز خلال المشادة مع أحمد سعيد: "يجب أن يكون هناك احترام في الحديث بيننا ولا يصح الحديث إلي بهذه الطريقة، وهذه ليست المرة الأولى ولن أقبل ذلك أبدًا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها قناة الكأس القطرية، وتحديدًا برنامج "المجلس" هذه الصدامات بين الحضور خلال منافسات كأس الخليج العربي، حيث سبق واشتعلت مشادة كبيرة بين عصام الحضري الحارس التاريخي لكرة القدم المصرية وأحمد الرواس، لاعب منتخب عمان السابق.

ورد الحضري على هجوم الرواس، قائلًا: "أنا أسطورة في مصر والعالم، شئت أم أبيت، الفيفا يعلق حذائي وقفازي في متحفه، والجميع يعرف ذلك، أنا مثل الأهرامات الثلاثة في مصر (خوفو وخفرع ومنقرع والحضري)، بسبب التاريخ الكبير الذي سجلته في الملاعب".