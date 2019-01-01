تعرف على ملاعب خليجي 24 في قطر

كأس الخليج 24 انطلق اليوم في قطر

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 على الملاعب القطرية بمشاركة 8 منتخبات خليجية، وتستمر البطولة حتى الـ8 من ديسمبر القادم.

وبعدما كانت المشاركة مقتصرة على منتخبات قطر و عُمان و اليمن و العراق و الكويت ، أعلنت السعودية و الإمارات و البحرين تراجعها عن قرار الانسحاب من البطولة لإقامتها في قطر وقررت المشاركة في خليجي 24 .

جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

وتُقام البطولة بنظام المجموعتين على أن يتأهل لنصف النهائي متصدر كل مجموعة ووصيفه، وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والعراق والإمارات واليمن فيما ضمت الثانية منتخبات السعودية والكويت وعُمان والبحرين.

وتُقام البطولة على ملعبين في قطر التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2022، هما استاد خليفة الدولي واستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

جول يُقدم لكم كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالملعبين والمباريات التي ستُقام عليهما.

استاد خليفة الدولي

افتتح استاد خليفة الدولي والمعروف كذلك باسم الاستاد الوطني عام 1976، لكنه جُدد بالكامل وتم توسيعه عام 2005 قبل دورة الألعاب الآسيوية 2006 لزيادة سعته الجماهيرية من 20 إلى 40 ألف متفرج.

وضمن التعديلات كذلك كان بناء سقف على الجانب الغربي للملعب بجانب قوس كبير على الجانب الشرقي يُستخدم كمنصة لإطلاق الألعاب النارية.

هو ملعب متعدد الأغراض وجزء من مجمع المدينة الرياضية والذي يضم كذلك أكاديمية أسباير ومركز حمد للبحرية وبرج أسباير، ويُعد الملعب البيتي لمنتخب قطر لكرة القدم.

وشهد عام 2014 بدء عمليات إعادة تطوير للملعب ليُصبح جاهزًا لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، وقد تم افتتاحه بعد إعادة التطوير عام 2017 في حفل ضخم سبق مباراة نهائي كأس الأمير بين السد والدحيل.

ويستضيف الملعب منذ عام 1997 الحدث السنوي لسباقات المضمار والميدان وجائزة قطر الكبرى لألعاب القوى والآن هو جزء من الدوري الماسي، وسيستضيف أيضًا بطولة العالم لألعاب القوى السابعة عشر في خريف 2019.

واستضاف الملعب خلال تاريخه الطويل عددًا من الأحداث المهمة وأبرزها كأس آسيا 2011 وأقيمت عليه المباراة النهائية للبطولة، وكأس الخليج العربي 17، ودورة الألعاب الآسيوية 2006 ودورة الألعاب العربية 2011.

وفيما يلي المباريات التي ستُقام على استاد خليفة الدولي خلال بطولة خليجي 24، علمًا أن الملعب سيستضيف أحد مباراتي نصف النهائي لكن لم تُحدد بعد أي منهما.

المرحلة الموعد المباراة دور المجموعات الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 قطر - العراق دور المجموعات الجمعة 29 نوفمبر 2019 الإمارات - العراق دور المجموعات الجمعة 29 نوفمبر 2019 قطر - اليمن دور المجموعات الإثنين 2 ديسمبر 2019 قطر - الإمارات دور المجموعات الإثنين 2 ديسمبر 2019 الكويت - البحرين المباراة النهائية الأحد 8 ديسمبر 2019 لم يتحدد بعد

السعودية والكويت .. هل يتخلص الأخضر من كابوسه المزعج في بطولات كأس الخليج؟

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

افتتح استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في 15 فبراير 2013، وقد بدأ البناء به عام 2011، وأقيمت أول مباراة عليه يوم افتتاحه بين الدحيل والخور ضمن الجولة الـ16 من دوري نجوم قطر 2010-2011.

ويقع الملعب المعروف باسم ملعب نادي الدحيل الرياضي في منطقة الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة ويتسع لـ10 ألاف متفرج.

هو أحد المنشآت الجديدة في دولة قطر، ويراه البعض تحفة الملاعب في البلاد، بُني خصيصًا لنادي الدحيل لاستقبال مباريات الفريق المحلية والقارية وهو ملعب مجهز لاستضافة كافة الأحداث الرياضية على المستوى العالمي.

ويمتاز الملعب بالكثير من الخصائص والمميزات، أبرزها وجود 4 غرف خاصة بتغيير ملابس اللاعبين تحسبًا لإقامة مباراتين في نفس اليوم، بجانب غرف منفصلة للمدربين والأجهزة الفنية وكذلك غرف للحكام والمراقبين، وصالة ألعاب رياضية وغرف للساونا والجاكوزي للاعبين، بجانب خدمات طبية متكاملة تتضمن غرفًا مجهزة بأحدث المعدات الطبية لإجراء الإسعافات للرياضيين حال حدوث أي إصابات في الملعب.

ويتضمن الملعب مقصورة زجاجية رائعة الجمال و25 بوابة لدخول الجماهير بينها بوابة النادي الرئيسية والمعدة لدخول الشخصيات المهمة، وتم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مقاعد وبوابات دخول وخروج لهم.

وفيما يلي المباريات التي ستُقام على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل خلال بطولة خليجي 24، علمًا أن الملعب سيستضيف أحد مباراتي نصف النهائي لكن لم تُحدد بعد أي منهما.