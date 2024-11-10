"التضحية بشلة الأنس" .. خلاف ماتياس يايسله يطيح برقبة كبار مسؤولي الأهلي!

يبدو أن المدرب الألماني ثبت أقدامه بالفعل في قلعة الكؤوس!

"هددوه إما فسخ عقده بالتراضي أو حرمانه من الصفقات في الشتاء المقبل" .. تصريح للصحفي الأهلاوي ماجد الفهمي قبل أيام، بشأن وضع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله في الأهلي، هز الوسط الرياضي، ويبدو أن هناك تحركات داخلية في قلعة الكؤوس، لوضع حد لهذا الصراع.

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الحديث هنا عن صراع الألماني مع الثنائي الإنجليزي رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي للأهلي "المؤسسة الربحية"، ولي كونجرتون؛ المدير الرياضي للنادي، إذ أن الثنائي الأخير يريد رحيل الأول، لكن دون دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، لذا قرروا مساومته، بحسب ما أوضح ماجد الفهمي.

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الجديد في هذا الشأن، كشف عنه محمد الشيخي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم الأهلي، إذ أكد أن أصحاب القرار قرروا الإطاحة برقبة الثنائي الإنجليزي من النادي، انتصارًا للمدير الفني، باعتباره الأهم بالنسبة لمستقبل الصفقات، بجانب دعم الجماهير له.

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وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تغييرات في المشهد الأهلاوي قريبًا .. الأهلاويون وأصحاب القرار وصلوا إلى قناعة بأن استمرار ماتياس من جهة أو الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي من جهة في العمل داخل النادي سيضر بمستقبل النادي، لذا لا بد أن يرحل طرف منهما".

وأضاف: "التعامل مع المدرب هو الأقرب لمستقبل التعاقدات رغم مواجهته لعدة انتقادات، لحرصه على النتائج الإيجابية كمدرب، ولكونه أكثر قربًا وقبولًا لدى جماهير الأهلي التي تدرك ما يدور داخل النادي من صراعات".

وبينما اعترض أحد الجماهير على بقاء يايسله طالما لم يحقق أي بطولة مع الفريق منذ الموسم الماضي، وصف الشيخي، كونجرتون وجورلي بـ"شلة الأنس"، مؤكدًا أن بقاء الألماني أفضل من جلب هذا الثنائي لمدرب سيئ فقط لأنه "تابع لهما".

يذكر أن الأهلي تحت قيادة يايسله يعاني على المستوى المحلي، إذ يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 14 نقطة من عشر جولات، متأخرًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق 14 نقطة، بينما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32.

أما على الصعيد الآسيوي حيث بطولة النخبة، فيقتسم الراقي صدارة مجموعة غرب مع الهلال برصيد 12 نقطة لكل منهما بعد مرور أربع جولات من مرحلة الدوري، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.