خطوة واحدة تحسم استمرار أحمد حجازي مع الاتحاد موسمين

حجازي في طريقه للاستمرار مع الاتحاد موسمين إضافيين.

استقرت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على ضرورة استمرار المدافع المصري أحمد حجازي ضمن صفوف النمور بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل تألقه اللافت للنظر.

حجازي انضم لصفوف نادي الاتحاد مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية شراء العقد.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن أحمد كعكي، نائب رئيس الاتحاد، أكد على أن عقد إعارة حجازي مع نادي وست بروميتش الإنجليزي، يتضمن إلزامية الشراء.

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كعكي أشار إلى أن أحمد حجازي سيستمر مع الفريق لمدة سنتين، بداية من الموسم المقبل، وسيتم تفعيل بند شراء عقده بعد نهاية الموسم الحالي.

الاتحاد قد يتخذ خطوة حاسمة لتجديد عقد أحمد حجازي خلال الفترة الحالية، في ظل إقبال الفريق على مرحلة مهمة جدًا من الموسم، أبرزها نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتأهل الاتحاد لنهائي كأس محمد السادس، بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة إياب نصف نهائي البطولة، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

شخصية وعقلية وأرقام مبهرة .. ماذا تغير في الاتحاد منذ تعاقده مع أحمد حجازي؟

ويقدم حجازي مستوى مميز للغاية مع نادي الاتحاد هذا الموسم، وهو الأمر الذي ظهر على مستوى النتائج، حيث لم يخسر الفريق الأصفر منذ انضمام المدافع المصري له.