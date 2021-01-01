شخصية وعقلية وأرقام مبهرة .. ماذا تغير في الاتحاد منذ تعاقد مع أحمد حجازي؟

المدافع المصري الصلب أضاف الكثير للعميد

يراه العديد من النقاد والمتابعين والجماهير نجم الموسم من الناحية الدفاعية، والصفقة الأفضل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، واللاعب الذي قلب الموازين وأعاد الأمور لنصابها السليم في الاتحاد ... إنه المدافع المصري أحمد حجازي.

الاتحاد تعاقد مع حجازي بالإعارة من وست بروميتش ألبيون في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، وهنا ينطبق المثل .. أن تصل متأخرًا أفضل من أن لا تصل أبدًا.

البعض قلل من اللاعب وانتقد الصفقة، لكن حجازي سُرعان ما رد على الجميع ومنذ اللحظات الأولى له في الملعب.

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اللقاء الأول كان الأهلي في ديربي جدة وقد لعب حجازي دورًا بارزًا في تخلص فريقه من عقدة الديربي التي لازمته خلال السنوات الثمانية الأخيرة ونجح في إلحاق الخسارة الأولى بمنافسه منذ 2012 .. المدافع قدم أداءً قويًا ليس فقط على الصعيد الفني والأدوار الدفاعية في منطقة جزائه، بل كذلك على صعيد الشخصية والعقلية القيادية وتوجيه زملائه ورفع معنوياتهم وشد أزرهم في اللحظات الصعبة والحاسمة.

الاتحاد خاض مباراتين قبل تعاقده مع حجازي في الدوري السعودي وقد تعادل في واحدة وخسر الثانية واستقبل 4 أهداف، وبعد قدومه لعب صاحب الـ29 عامًا 9 مباريات لم يخسر خلالهم أبدًا، بل حقق 4 انتصارات و5 تعادلات ولم يستقبل سوى 6 أهداف رغم أنه واجه الأهلي والهلال والشباب.

رقم مثير يؤكد القيمة الكبيرة لحجازي خاص بالشباك النظيفة ... الاتحاد لم ينجح في الخروج دون أهداف في مرماه خلال الموسم الماضي سوى في 3 مباريات من 30 مباراة، لكنه هذا الموسم وبتواجد حجازي لعب 9 مباريات حافظ على نظافة شباكه في 3 منهم وهو رقم مُبهر، خاصة في ظل مواجهته نجومًا مثل بافيتمبي جوميس وعمر السومة وماخيتي ديوب.

رقم رائع آخر خاص بمعدل استقبال الأهداف، منذ انطلاق الموسم الماضي وحتى التعاقد مع حجازي خاض الاتحاد 32 مباراة استقبل الأهداف خلالهم بمعدل 1.4 هدف في المباراة الواحدة.

هل تعلمون كيف تغير معدل استقبال الأهداف في المباريات التسعة الأخيرة التي لعبها حجازي مع الاتحاد؟ تغير هائل وصل إلى النصف! لقد وصل إلى 0.7 هدف فقط في المباراة الواحدة.

معدل حصد النقاط منذ بداية الموسم الماضي وقبل ارتداد حجازي قميص العميد كان 1.1 نقطة في المباراة، وقد ازداد بعد دخوله أرض الملعب مع العميد إلى 1.9 نقطة في المباراة الواحدة.